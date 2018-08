Elenco de "Casa de Muñecos" no participará en “Mucho Gusto” si está Patricia Maldonado

El elenco de la nueva teleserie de Mega, "Casa de Muñecos", firmó una carta contra Patricia Maldonado, donde señalan que no participarán en el matinal "Mucho Gusto" si la panelista está presente.

Esto, a raíz de lo sucedido con el actor Alejandro Goic, quien abandonó el set del programa cuando ingresó la cantante. El artista fue detenido, torturado y exiliado durante la dictadura, de la cual la panelista del espacio es defensora.

Paulo Brunetti contó a "La mañana de CHV" que "viví un momento bastante incómodo con Alejandro Goic en el matinal y lo aplaudo. Yo me quedé y, si bien no reaccioné a tiempo, después se mandó una carta de todo el elenco de que no íbamos a participar del matinal si está esa señora".

Héctor Noguera, otro de los protagonistas de la nueva producción, dijo que "la posición de los actores, lo mismo ocurre en este canal, es apoyar en que es peligroso que personas que tengan salida al público se descalifique hechos que son parte de la historia de Chile y marcan nuestras vidas".

"Por lo menos, esas personas deben ser advertidas que no deben expresar públicamente opiniones que van en contra de la dignidad de las personas. Yo advertiría a Paty Maldonado que no debe emitir esos juicios", agregó.

Por su parte, Luz Valdivieso, aseguró que "es un poco decir ‘no más personas personas que avalan la tortura y la desaparición de gente’. No podemos seguir teniendo a personas que digan públicamente que los derechos humanos no son importantes".