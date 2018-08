Mega desmintió supuesta carta de elenco de "Casa de Muñecos" contra Patricia Maldonado

18:45 La señal privada aseguró que la misiva, donde los actores presuntamente afirmaban que no irían al matinal "Mucho Gusto" ante la presencia de la panelista, no existe.

Mega desmintió la existencia de una supuesta carta firmada por los actores de la nueva teleserie "Casa de Muñecos", donde se afirma que ellos no asistirían al programa "Mucho Gusto" ante la presencia de la panelista Patricia Maldonado.

En una breve declaración pública, la señal privada afirmó que "ante las reiteradas versiones de prensa sobre una supuesta carta enviada por los actores de 'Casa de Muñecos' a Mega negándose asistir al matinal de nuestro canal, desmentimos categóricamente la existencia de tal misiva".

La información sobre la supuesta carta comenzó a circular durante esta mañana, esto luego que diversos integrantes del elenco de la ficción expresaran su apoyo a Alejandro Goic, quien hace algunas semanas decidió retirarse para no compartir el estudio con la ex cantante.

En declaraciones a "La mañana de CHV", Pablo Brunetti afirmó que que "viví un momento bastante incómodo con Alejandro Goic en el matinal y lo aplaudo. Yo me quedé y, si bien no reaccioné a tiempo, después se mandó una carta de todo el elenco de que no íbamos a participar del matinal si está esa señora".

Goic, que fue detenido y torturado en la dictadura, criticó la presencia de Maldonado en la televisión, ya que según él, es cercana a militares condenados a violaciones a los Derechos Humanos como Álvaro Corvalán y Patricio Castro.