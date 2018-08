Sigrid Alegría por Paty Maldonado: "Ella no entrará al matinal si estamos los del área dramática"

Sigrid Alegría habló sobre la polémica que mantiene el área dramática de Mega con Patricia Maldonado, esto luego que surgiera una supuesta carta en donde los actores afirmaban que no participarían de "Mucho Gusto" si estaba la panelista.

En una entrevista a LUN , la protagonista de la teleserie "Casa de Muñecos" afirmó que solicitaron al canal "evitar conflictos de cualquier tipo" y que se pidió hacer la campaña publicitaria de la ficción sin ella en el estudio.

"Ella representa un área dolorosa para nosotros", expresó Alegría.

La actriz también negó que ellos hayan pedido la salida de Maldonado de la señal. "Con que nuestro espacio esté limpio como área dramática participando de un matinal me parece equilibrada la cosa. Y es algo que viene de antes", expresó.

Sigrid afirmó que aún no hay claridad con lo que ocurrió con su colega Alejandro Goic, que decidió retirarse del estudio ante la presencia de la panelista, aunque dijo comprender la acción del actor, afirmando que en aquella oportunidad ella no se fue porque "como mi historia política no involucra cicatrices en el cuerpo soy capaz de sobrellevar este tipo de encuentros obligatorios".

Sobre la famosa carta, que fue objeto de polémica luego que Mega negara su existencia, la artista afirmó que se trataba de un documento interno hecho "para que no nos equivoquemos y nos ordenemos un poco". Según ella, el canal aceptó la solicitud.

"Ella (Maldonado) no entrará al matinal si estamos los del área dramática", cerró.