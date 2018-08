Abogado de Weinstein criticó hipocresía de Asia Argento en caso de agresión

El abogado de Harvey Weinstein criticó "la hipocresía" de la actriz y directora Asia Argento por ser una de las primeras personas que acusó a su cliente de agresión sexual cuando, al mismo tiempo, pactaba presuntamente con un menor que la había acusado de un delito similar.

El periódico The New York Times aseguró que Argento, una de las pioneras del movimiento "Me too" (Yo también), llegó supuestamente a un arreglo extrajudicial con el actor Jimmy Bennet, al que acordó pagar 380.000 dólares para frenar las acusaciones en su contra.

Bennett aseguró que fue agredido sexualmente por la actriz, que entonces tenía 37 años, en una habitación de un hotel de California (EE.UU.) cuando él acababa de cumplir 17 años.

Argento, que denunció haber sido violada por Weinstein, fue una de las caras más conocidas de las decenas de mujeres que acusaron al poderoso productor de Hollywood de multitud de agresiones sexuales.

En un comunicado remitido a medios, el abogado Ben Brafman, que representa a Weinstein, aseguró que la noticia "revela un impresionante nivel de hipocresía por parte de Asia Argento".

El letrado definió a la italiana como una de las personas que "buscó destruir" al productor.

"Lo que es quizá más indignante es el momento, que sugiere que al mismo tiempo que Argento estaba trabajando en su propio acuerdo secreto por el presunto abuso sexual de un menor, ella se estaba posicionando a la vanguardia de aquellos que condenaban a Weinstein, pese al hecho de que su relación sexual con Weinstein fue de consentimiento entre dos adultos y duró más de cuatro años", dijo.

"La simple duplicidad de su conducta es bastante extraordinaria y debería demostrar a todos de qué manera tan pésima fueron investigadas sus acusaciones contra Weinstein", añadió Brafman, quien instó a todas las partes a que se permita un juicio justo contra el productor.