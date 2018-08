Rostro de CDF reveló cómo conquistó a joven 21 años menor: "La moto es uno de mis caballitos de batalla"

El comentarista del CDF, Mario Mauriziano, tiene 48 años y hace un año y medio mantiene una relación con Camila Anich, una ingeniera comercial de 27 años. Pese a la diferencia de edad, el periodista contó cómo la conquistó y aseguró que los paseos en moto son su fuerte.

"Estoy muy feliz, a pesar de tener 21 años de diferencia nos complementamos súper bien (...). Me gusta hacer deporte, salgo y me divierto, no soy un viejo echado en la casa", dijo el rostro de CDF a Lun

Anich concuerda con él. Afirmó que tienen más cosas en común de las que ella pensaba. "Somos los dos deportistas y pretenciosos (...) La edad no es tema. Y lo que más me gustó de él es que siempre ha sido muy partner. Nos gustan las mismas cosas y este tiempo junto a él ha sido fantástico".

Mauriziano estuvo 18 años casado y tiene cuatro hijos, quienes se llevan muy bien con su nueva polola: ". Acepto y tengo la edad que tengo. Vivo el mundo actual a mi manera y no me resto de nada".

La pareja se conoció a la "pasada" en un café. A los seis meses él le escribió y la invitó a una cita. "Acepté la cita y la primera fue la mejor de mi vida.", aseguró ella.

Mauriziano dijo que la moto es como un afrodisíaco. ". Tiene una sensación de libertad y está asociada a algo: si nos vamos a tomar un helado no es a la esquina, hay que ir lejos. Es como bailar reggaeton pero en velocidad con todo lo bueno que eso implica".