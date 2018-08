Gala Caldirola estalló contra usuaria que la llamó anoréxica: "Eres irrespetuosa y entrometida"

La española Gala Caldirola volvió a ser duramente criticada por su aspecto físico en una de las últimas fotografías que compartió en Instagram.

Luciendo un top ajustado y un bikini, la modelo que dio a luz hace seis meses luce delgada y tonificada, lo que desató los comentarios negativos por parte de varias usuarias.

"Puros huesos que mal se ve la gala", "parece un cadáver...y esa boca se le ve horrible", "trate de comer más", "engorda un poquito eres linda y te ves fea muy flaca", "la moda de mostrar, qué será cuando la luz tenga 18", fueron algunos de los comentarios que recibió la ex chica reality.

Sin embargo, el que hizo reaccionar a Gala fue uno donde la llamaron anoréxica y no tardó en responderle a la seguidora: "Basta de hablar de trastornos de alimentación que realmente afectan a muchas personas, porque yo promuevo el culto al cuerpo y una vida sana, ¿tú que promueves? ¿aparte de la intolerancia y el abuso de la palabra? cuida tu salud mental", le escribió.

Y mientras otras seguidoras defendían a la polola de Mauricio "Huaso" Isla, Gala agregó en otro post: "Creo firmemente que no sabes lo que dices, responsabilizas a las mujeres como yo que nos cuidamos y tenemos una contextura delgada de la inseguridad que sienten otras muejeres con su físico? ¿que debería hacer? ¿volver a nacer? engordar porque a ti te parece correcto? (...) no seas hipócrita, te recuerdo que yo también soy tu género y no solidarizas, por el contrario eres irrespetuosa, intolerante, abusiva y entrometida. Eso es ser una persona cargante. Muestra menos amargura. Te he respondido porque detesto la palabara anorexia".

Entre sus comentarios, la ex chica reality indicó que su única obsesión realmente es la salud de su hija Elif, pero que "eso no implica que no debo cuidarme, comer equilibrado y hacer deporte".