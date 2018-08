Asia Argento negó haber tenido sexo con Jimmy Bennett cuando era menor

12:35 "Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", dijo la actriz italiana.

La actriz italiana Asia Argento desmintió haber mantenido "relaciones sexuales" con el actor Jimmy Bennett cuando era menor.

"Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", declaró la actriz, de 42 años, quien reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual.

"Estoy profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de información absolutamente falsa", agregó.

Argento, una de las fundadoras del movimiento #MeToo y una de las primeras denunciantes del productor Harvey Weinstein, aclaró que el pago lo hizo por razones de "compasión y para ayudarlo" debido a sus problemas económicos y por pedido de su entonces compañero sentimental, el famoso chef Anthony Bourdain, quien se suicidó este año.

"Anthony se comprometió personalmente a ayudar a Bennett económicamente con la condición de que no sufriéramos intrusiones en nuestras vidas", contó.

La artista, de 42 años, comentó que "se trata de un asunto muy triste para mí, que desde hace tiempo me persigue y que he decidido contrarrestar en el futuro en las sedes competentes".