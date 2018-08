Kika Silva se despidió de Ibiza con un diminuto y sensual bikini

Kika Silva ha pasado unas relajantes vacaciones en Ibiza, España, desde donde ha compartido varias postales envidiables.

La modelo decidió tomarse un descanso de todas sus actividades y partió a la isla, una de sus favoritas. Pero, la ex reina del Festival de Viña del Mar debe regresar a Chile y para despedirse de las aguas cristalinas compartió una infartante postal.

Usando un diminuto bikini negro, Kika escribió: "See you soon...#Ibiza" (Nos vemos pronto). La imagen alcanzó los más de 51 mil me gusta en pocas horas.