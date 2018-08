Daniela Aránguiz fue criticada por hablar de "mano dura" y mutilación de ladrones

La panelista Daniela Aránguiz enfrenta una nueva polémica por sus dichos en el matinal "La Mañana" de Chilevisión, ya que habló de "mano dura" y mutilación de ladrones en medio de una conversación sobre los gobiernos autoritarios.

Mientras el panel hablaba sobre el conflicto entre Patricia Maldonado y los actores de "Casa de Muñecos", se tocó el tema del dolor de las víctimas de torturas durante la dictadura.

En ese momento apareció la esposa de Jorge Valdivia, quien intentó hablar de su propia experiencia viviendo en países autoritarios.

"Empatizo con toda la gente que ha sufrido, pero también creo en la mano dura de un país, donde las cosas funcionan. Viví en Emiratos Árabes, donde a los ladrones les cortaban las manos y a los que violaban a los niños los mataban. Irme de Brasil a un país donde vivía tranquila y sabía que nunca me iban a asaltar. Viví cuatro años en un país, donde no me pasó nada", expresó.

El animador Rafael Araneda tuvo que intervenir para poner paños fríos a la conversación, ya que la postura de Aránguiz fue totalmente rechazada por el panel.

"Dani, con todo cariño, con todo respeto, no podemos caer en lo mismo, pero no es la manera de sentirse segura. Porque los medios de comunicación de este país avalamos la democracia", expresó el conductor.

Los dichos de la ex bailarina fueron rechazados en las redes sociales, mismo espacio que ayer también la criticó por calificar al adolescente involucrado en la demanda por paternidad contra Álvaro Salas como "el hijo de la amante".