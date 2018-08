Marcela Vacarezza compartió imagen de su hija y Kika Silva en el colegio

Marcela Vacarezza compartió una imagen del recuerdo en sus redes sociales en donde no aparece precisamente ella en su juventud, sino su hija Florencia Araneda cuando estaba en 1° básico.

Lo particular de la imagen, es que "Flo" aparece acompañada de Kika Silva, cuando estaba en 4° medio y vestía uniforme.

"Escudriñando por ahí encontré esta maravillosa foto! En el colegio de mis niños cuando se sale de 4 medio una niñita de 1 básico te acompaña en la ceremonia. Por esas casualidades de la vida a mi @floaraneda le tocó con la encantadora @kikasilvas. Perdona Kika por no pedirte permiso para hacerla pública pero salen preciosas", escribió en la imagen la orgullosa madre.

En pocas horas el post alcanzó los 6 mil me gusta. La misma Kika no dudó en comentar el recuerdo: "Me encanta, buena Flo", escribió.