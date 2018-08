Ex pareja de Tea Time: "Tengo miedo a topármelo y que me haga algo peor"

Valentina Henríquez, ex pareja del músico Camilo Castaldi -"Tea Time"-, confesó que teme encontrarse con él en la calle y que le haga "algo peor".

"No tengo miedo de las cosas que puedan decirme, pero sí tengo miedo de lo que me pueda pasar, de topármelo y que me pegue de nuevo y que me haga algo peor", dijo anoche al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

La joven dijo que con la suspensión del jucio "al menos pude asegurarme de tener dos años de alejamiento y para mí y mi abogado lo primordial era mi protección".

Henríquez sostuvo que aún recibe ataques por haber denunciado al ex vocalista de "Los Tetas".

"Sin ir más lejos, venía al programa y me mandaron un Whatsapp que le llegó a un amigo de una mujer que me acosa del año pasado y que es fan de mi ex. Manda cosas de mí que son falsas, metiendo a mi familia".

La mujer dijo que "generalmente buscan crear una imagen grotesca de mí para que la imagen grotesca de él disminuya" y aseguró que "nunca lo golpee. Me defendía con mis brazos para que no me hiciera nada".