Belén Mora criticó la actitud de los transeúntes que la vieron mientras era asaltada: "Harta gente grabó, en vez de ayudar"

La actriz Belén Mora criticó la actitud que tuvieron los transeúntes que el lunes pasado fueron testigos de un asalto que sufrió en la comuna de Las Condes, ya que según ella, prefirieron grabar el hecho y no ayudarla.

En su cuenta de Twitter, la comediante de "Morandé con Compañía" señaló que estaba en Apoquindo con Manquehue cuando un ladrón trató de sacarle su mochila, momento en el que ella opuso resistencia.

"Hace una hora me asaltaron en Apoquindo con Manquehue. Un hombre me trato de quitar la mochila y me defendí, le pegue patadas y le grité. No me la quitó, sólo una bolsa. Les aviso porque harta gente grabó (en vez de ayudar) para que no piensen que lo agredí y le grité de la nada", expresó.

En conversación con el programa "Intrusos", Mora entregó mayores detalles del suceso y reflexionó sobre la reacción de las personas en la calle.

"Yo veía alrededor y todos grabando o sacando fotos más que ayudando. Qué heavy que ahora primero prefieren ver la cuestión desde el celular como el morbo versus ayudar", señaló.