Delfina Guzmán dijo que Daniela Vega "es mala actriz"

La destacada actriz Delfina Guzmán se lanzó contra Daniela Vega, protagonista de "Una mujer fantástica".

En el programa "No Culpes a la Noche" de TVN, la mamá del ex ministro Nicolás Eyzaguirre dijo que "el tema de la película no me trae nada bueno (…) ella (Daniela Vega) es mala actriz (…) y encontré media latera la película".

Guzmán también se refirió a la panelista del "Mucho gusto", Patricia Maldonado.

"Le han pegado bien fuerte, pero no creo que le importe", dijo. "Me da risa, no creo que sea tan tremenda como se cree" agregó.

Consultada si encuentra inteligente a la cantante, Guzmán dijo que "sí… para lo huevonas en general que son las mujeres. La encuentra una mujer que funciona con la cabeza… es descriteriada eso sí".