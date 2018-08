Paz Bascuñán por si trabajaría con López otra vez: "En la situación en la que está Nicolás está complicado"

16:00 La actriz dijo que tiene dos proyectos de películas en los que se enfocará. Sobre cómo se encuentra el director de cine, no quiso entregar ningún detalle.

La actriz Paz Bascuñán se refirió nuevamente a Nicolás López a casi dos meses que se publicara el reportaje de Revista Sábado, donde ocho mujeres lo acusaron de acoso laboral y sexual.

En entrevista con Intrusos , la protagonista de "Soltera Otra Vez" conversó sobre sus proyectos y fue consultada por si trabajaría nuevamente con López, director de cintas como "No estoy loca" y "Sin filtro", donde ella es la artista principal.

"En la situación en la que está Nicolás ahora está muy complicado eso", dijo tajante.

También le preguntaron a la actriz cómo ha visto López en este proceso, a lo que ella se limitó a decir, "eso tendrías que preguntárselo a él".

"Es delicado este tema porque temo mucho que saquen de contexto cualquier cosa que pueda decir entonces he decidido cuidarme respecto a ese tema. Ya he dicho todo lo que he tenido que decir asi que espero que se respete mi postura", finalizó al programa de La Red.

Bascuñan dijo que le ofrecieron dos proyectos de películas en los que se enfocará por ahora. No quiso entregar más detalles al respecto.