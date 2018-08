[VIDEO] La airada reacción de Paty Maldonado ante una notera: "Me parece una súper falta de respeto"

En medio de una compleja semana, la animadora Patricia Maldonado tuvo una airada reacción ante una notera del programa "Intrusos" de La Red, quien intentó entrevistarla a la salida de un restaurante.

La periodista abordó a la integrante de "Mucho Gusto" para consultarle por los dichos de la actriz Delfina Guzmán, que durante su paso por el programa "No Culpes a la Noche" de TVN la calificó como "la tonta esa" y de "descriteriada, pero inteligente".

"Perdón, perdón, perdón, perdón… Tengo a mi marido súper enfermo. ¿Crees que me puede importar eso? Me parece una súper falta de respeto, en un momento tan increíble como este, que ustedes vengan… No voy a salir", señaló la panelista visiblemente molesta.

La airada reacción de Maldonado se explicaría porque además de su conflicto con el área dramática de Mega está enfrentando el problema de salud de su esposo, Jorge Pino, a quien le detectaron un tumor.