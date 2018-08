Benjamín Vicuña intentó explicar el "me gusta" que le dio a una foto de Pampita en Instagram

21:00 El actor chileno vivió un incómodo momento al ser consultado por el curioso "like" que le entregó a una imagen de su ex pareja, el que luego borró. "No sé de qué se trató, no sé cómo sucedió", expresó.