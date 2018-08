Álvaro Henríquez: "Me trasplanté el hígado para seguir viviendo, no para seguir tomando"

09:16 El vocalista de Los Tres de 48 años recibió un nuevo órgano en mayo pasado tras su problema hepático. "No me quiero morir todavía", dijo el artista.

En mayo pasado el cantante Álvaro Henríquez recibió un trasplante de hígado y a pesar de que sigue en recuperación, el vocalista de "Los Tres" ya volvió a los escenarios la semana pasada durante un concierto de Café Tacvba.

El artista de 48 años conversó con Revista Sábado , donde dejó en claro las ganas de vivir y de emprender un nuevo estilo de vida.

"Necesito seguir viviendo para que mi hija (Olivia, 16) tenga un padre, para que Los Tres tengan más discos, salgamos de gira y seamos felices. Hay muchas cosas por hacer aún. Mi decisión fue esa y fue consciente: no me quiero morir todavía, así es que no me voy a morir", dijo tajante.

Henríquez, quien asegura que se daño hepático no se debió solamente al consumo en exceso de alcohol, afirmó que "me interné y me trasplanté el hígado para seguir viviendo, no para seguir tomando".

Desde que ingresó a la lista de espera nacional de donantes, el cantante confesó que nunca tuvo miedo por lo que podía pasar. "Siempre tuve el espíritu súper positivo y arriba. Pensé que tal vez podrían haber complicaciones, pero no le metí mucha cabeza".

Por ahora dice que está optimista y muy reflexivo en un proceso donde tiene que entender por todo lo que ha pasado estos meses. "Ha sido todo muy rápido. Hay días en que me despierto y digo 'esto no era mío hasta hace tres meses y ahora sí'. Entender eso y dimensionarlo es un trabajo muy especial".

El artista chileno ahora está separado de su pareja y vive solo en su casa de Ñuñoa. A pesar de que dice que lleva una vida "normal" tras el trasplante, sí debe cuidarse porque sus defensas son bajas.

Sobre el ambiente en que se ha desenvuelto en toda su carrera, el cantante aseguró que los músicos ahora "están más tranquilos". "El copete es un buen compañero, pero te mata. Entonces, no se puede confiar mucho en él. No es un amigo sincero", finalizó.