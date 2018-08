Warner emitirá maratón de "Two and a half men"

Este año se cumplen 15 años de la serie "Two and Half Men", que protagonizaron Charlie Sheen y desde la novena temporada Ashton Kutcher.

Para conmemorar el aniversario del espacio, que contó con 12 temporadas y tuvo más de 260 capítulos, Warner Channel presentará una maratón hoy a partir de las 13 horas, con algunos de los mejores episodios de la serie.

Entre ellos estará cuando Charlie cuidando de Jake, lo olvida en el colegio bajo la lluvia, vestido como Benjamin Franklin; el canto de villancicos recordando el orden de los renos o cuando Alan y Charlie ven a dos mujeres salir de la pieza de Jake.

La maratón contempla los siguientes episodios:

1x24 Can you feel my finger?

2x16 Can you eat human flesh?

6x21 Above exalted cyclops

3x11 Santa's village of the damned

8x1 Three girls and a guy named bud

1x13 Sarah like puny alan