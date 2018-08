Fran García Huidobro explicó el significado de su colorido tatuaje en la espalda

La conductora de TV, Francisca García Huidobro, compartió la semana pasada un nuevo tatuaje a lo largo de su columna. Sin embargo, confesó que no es un trabajo nuevo, sino uno que se viene haciendo desde hace muchos años y siempre va sumando una nueva estrella a su espalda.

"Es muy loco que la gente crea que me hice el tatuaje ayer, pero esto comenzó en mil novecientos no sé cuándo, jajajá (...) empecé a los 18, no es que me hice todo de una”, relató la presentadora de "Primer Plano" a La Cuarta.

Hasta el momento lleva ocho estrellas de colores en su columna y aseguró que cada una de ellas posee un significado especial: "Todas tienen historia".

"Mi segunda estrella fue el 2005 cuando nació mi hijo y desde ahí he ido tatuándome en diferentes países y situaciones, tengo una estrella de Madrid, Nueva York, Buenos Aires”, sostuvo.

Además, dijo que la sexta estrella de color rojo se la hizo cuando Chile ganó la segunda Copa América. Y agregó que aún no termina todo el tatuaje. "Me quedan cinco o seis, creo que el 2021 estaremos listos".