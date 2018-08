Foster The People estará de regreso en Chile en octubre

Después de tres años, la agrupación estadounidense Foster The People regresará a Chile, en el marco del festival Colors Night Lights 2018.

La banda es el primer nombre confirmado para el encuentro musical, que se realizará en el Velódromo del Estadio Nacional el miércoles 31 de octubre, a partir de las 16 horas.

Las entradas se podrán adquirir en preventa a partir de este jueves, a través del sistema Ticketplus.

Foster The People se formó el 2009 y es liderada por Mark Foster. El año pasado sacó su tercer album, Sacred Hearts Club, con 12 canciones, donde destacan las pistas "Sit Next to Me" y "Doing It for the Money".