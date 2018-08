Paty Maldonado tras sus complicadas últimas semanas: "No tengo tiempo para el odio"

La animadora y opinóloga Patricia Maldonado habló de las complicadas últimas semanas que ha vivido, las que estuvieron marcadas por la enfermedad de su esposo y la polémica por su presencia en el matinal "Mucho Gusto", la que la enfrentó con los actores de la teleserie "Casa de Muñecos".

En medio de los tantos díalogos y confesiones que se realizan en el programa de Mega, la cantante agradeció el cariño y apoyo que ha recibido, especialmente por la situación que está viviendo con su marido, Jorge Pino, a quien le detectaron un tumor del cual se tuvo que operar.

"Quiero agradecer a cada una de esas personas, la gente que tuvo la gentileza de mandarnos WhastApps o en Instagram. Toda esa gente maravillosa, la gente que te para en la calle, que está en un supermercado, mil gracias, porque todo eso ayuda, porque eso es energía positiva. No hay nada mejor que eso", expresó.

Luego de esto, Maldonado habló sobre una persona del pasado con la que tuvo una gran pelea, y quien en esta ocasión la llamó para apoyar a su esposo.

"Ingreso a la clínica y suena el teléfono. Yo, con los nervios, no vi el nombre. Tampoco conocí la voz. ‘¿Aló?’. ‘Yo sé que tú no quieres nada de mí, yo sé que lo que hice fue espantoso, yo sé que tengo que arrepentirme, yo sé que no te lo merecías, pero lo único que me interesa es que voy a orar y rogar porque ese hombre salga adelante, porque tú te la podí, eres una vieja chora, porque te quiero y estoy arrepentido’", relató.

Luego de esto, la comunicadora lanzó una frase que indirectamente podría aludir al conflicto que ha vivido con el elenco de la teleserie nocturna de la señal de Vicuña Mackenna.

"No tengo tiempo ni para el odio, no tengo tiempo para el rencor, no tengo tiempo para la rabia, no tengo tiempo para vengarme. No me interesa. Quiero salir de esto", cerró.