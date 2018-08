Pamela Díaz en picada contra la nueva dupla de animadores para Viña del Mar: "No hay química"

Tras su polémico tuit, la presentadora de "La noche es nuestra" conversó con Intrusos y se sinceró respecto a lo que piensa sobre los reemplazantes de Rafael Araneda y Carola de Moras.

“Yo creo que María Luisa no sé si es alguien que le suma mucho al festival. Hay una expectativa, un morbo, de que si se equivoca o no se equivoca, el maquillaje, el vestuario… Pero aquí me pasa que no hay mucho de eso”, comentó.

Y agregó que hace poco en los medios había salido un mensaje que decía "menos química que los animadores de Viña". "Y yo concuerdo con eso”, precisó Díaz. Según la morena, la nueva dupla tiene menos química que la anterior.

"Al menos ella levitaba en belleza (De Moras) y era una cosa que se veía impresionante… Y si nosotros supimos recién que ahí no había química, fue cuando ya se había terminado el festival”, sentenció.

La conductora de Chilevisión sostuvo que no tiene "mala onda" con María Luisa ni con Martín Cárcamo, "pero no sé si son personas que tú digas ‘ooh, voy a ver el Festival de Viña por los animadores’, porque en general la gente no va por eso”.