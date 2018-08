Grupo surcoreano BTS batió el record de Taylor Swift en YouTube

El grupo de pop surcoreano BTS batió el récord de Taylor Swift en YouTube: el videoclip de su nuevo tema, "Idol", tuvo 45 millones de reproducciones en las 24 primeras horas, comunicó hoy la plataforma de Internet.

Los siete integrantes de BTS destronaron así a Swift, que en agosto de 2017 logró que su video de "Look What You Made Me Do" se viese 43,2 millones de veces en su primer dí­a.

El pop surcoreano, K-Pop, lleva años cosechando éxitos en YouTube.

El rapero Psy hizo historia en la red en 2012 cuando su video de "Gangnam Style" logró por primera vez un millón de reproducciones en YouTube.