La sentida reflexión de Augusto Schuster por las críticas tras raparse

El cantante Augusto Schuster escribió un sentido mensaje en sus redes sociales, especialmente a quienes lo han criticado por haberse rapado.

El ex "Amango" sorprendió hace unos meses con un radical cambio de look, donde dejó atrás su cabello y decidió pelarse "al cero".

"Llevo alrededor de 3 meses rapado, y todavía me llegan mensajes diciendo lo mal q estuve en tomar esta decisión o cosas así", comenzó.

Y agregó, "sólo les digo a esas personas que quieren cortarse el pelo, cambiarse el look, o simplemente no lo tienen por alguna condición médica, que no lo duden dos veces y q no importa lo q diga el otro, al final las únicas decisiones q valen la pena son las q uno toma desde la verdad y el corazón".