Humberto Sichel y su vínculo con Macarena Pizarro: "Estamos saliendo"

El periodista Humberto Sichel (37) sorprendió al confirmar que hace algunos meses mantiene una relación con la conductora del noticiario "CHV Noticias", Macarena Pizarro (45).

Según lo publicado por LUN , ambos compañeros de trabajo en Chilevisión se acercaron durante el último Festival de Viña del Mar que realizó la señal de Turner. El romance, eso sí, se oficializó en abril de este año.

En declaraciones al matutino, Sichel señaló que "sí, estamos saliendo pero eso es todo lo que voy a decir, nada más".

Pizarro, en tanto, afirmó que "confirmo lo mismo", agregando que no entrará en más detalles porque "siempre he sido muy cuidadosa con mi vida privada. Nunca he hablado de eso".

Consultados por el diario, algunos compañeros de trabajo de la pareja como Iván Núñez, Pamela Díaz y Francisca García-Huidobro se mostraron sorprendidos con la revelación del vínculo. "Trato de no hablar de mi vida privada, menos lo voy a hacer con la del resto", añadió.

El comunicador pololeó por tres años con la también periodista María Elena Dressel, en una relación que terminó en 2011. Su última novia fue la artista visual Jacinta Besa.

La lectora de noticias, en tanto, fue pareja del abogado Ignacio Bolelli. Entre 2006 y 2015 estuvo casada con el argentino Adrián Zárate, quien es el padre de sus hijas.