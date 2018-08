Katherine Orellana arremetió contra María José Quintanilla: "Me carga"

La cantante y ex participante de Rojo, Katherine Orellana, se refirió en conversación con el programa La Noche es Nuestra de Chilevisión, a su ex compañera en el espacio, María José Quintanilla, quien hoy es panelista del matinal Mucho Gusto de Mega.

Según consignó La Cuarta, Orellana planteó que durante la participación en Rojo "la Quintanilla siempre fue aparte del grupo, su familia la agrandó, era especial, en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla".

Respecto de la actual labor de Quintanilla en televisión en el espacio matinal, la cantante planteó que "no la sigo. No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio".

"no tengo ningún problema con ella, pero tampoco me llevo bien. Está esa distancia de que siempre fue especial, el entorno la lleva a ponerse aparte del resto y ella se cree el cuento, de chica es así”.