Panelistas de Intrusos revelaron sus más íntimas confesiones sexuales

Los panelistas de Intrusos olvidaron el horario en que están al aire en La Red y realizaron íntimas confesiones sexuales.

Una de las más osadas fue Claudia Schmidt, la esposa del amigo de Leonardo Farkas que conversó sobre sus "múltiples orgasmos” también dijo que ha fantaseado más de alguna vez con amigos de sus parejas.

“Yo no puedo controlar mis fantasías cuando estoy haciendo el amor (...) No saben cómo me motivo, me estimulo, porque cuando agarro al hombre lo hago pebre", dijo. Y agregó que ha tenido fantasías con mujeres también.

Otras que sorprendió fue la actriz Catalina Pulido: "Cuando tienes rico sexo, estás cada día más caliente” y Nataly Chilet aplaudió las fantasías sexualas, "deben ser permitidas, pero siempre y cuando no provoquen una ruptura”.

Quien le dio un toque más académico y le bajó un poco el erotismo a la conversación, fue la conductora de Intrusos, Alejandra Valle. "Si a los hombres les gusta ver porno, a las mujeres nos gusta más imaginar, leer literatura erótica”, puntualizó.

Valle conversó con La Cuarta y dijo que desde hace una semana que están realizando "confesiones intrusas", una sección a la que el público ha reaccionado e interactuado positivamente, y que en redes sociales se nota. "Ellos nos mandaban sus historias y ahí nació esto”, puntualizó.

Los panelistas coinciden en que hablar de sexualidad no tiene "nada de malo" y respecto al horario de transmisión, Valle fue clara: "Todos los temas se pueden hablar y hay que tener respeto por los televidentes".

"La educación sexual es parte de toda la vida. También queremos dejar súper claro que las mujeres gozamos, tenemos fantasías y eso es parte de la vida", sentenció.