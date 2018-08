Kim Kardashian presume su delgada figura después "entrenar duro" por casi un año

Kim Kardashian siempre se ha caracterizado por su curvilínea figura, pero desde hace casi un año que entrena arduamente para bajar los kilos extras que ganó con sus dos embarazos.

Pese a que han pasado los años desde que nacieron North y Saint, igualmente para ella fue una dura batalla volver a recuperar una figura tonificada y no lo consiguió sola. Debio contratar a un entrenador físico.

Usando sus redes sociales siempre ha demostrado que se ejercita a diario y se alimenta sanamente para concretar sus objetivos, los que hoy está logrando con sus 53 kilos.

En entrevista con E! News, la esposa de Kanye West relató que todos los días hace ejercicio durante una hora y media. "No hago mucho cardio. Entreno con pesas. Mi madre me hizo a un lado hace una semana y me dice, '¿Qué estás haciendo?' Ella dice: 'No me importa qué, solo necesito saber'. He estado trabajando realmente duro con un entrenador durante un año".