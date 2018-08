Mariana Loyola se sumó a los cuestionamientos a Paty Maldonado: "Nadie puede hacer apología del genocidio de Pinochet"

La actriz Mariana Loyola se sumó a los cuestionamientos de los actores de Mega a la figura de Patricia Maldonado, esto por el conflicto que se mantiene luego de que el elenco de la teleserie "Casa de Muñecos" pidiera que ella no estuviera en el estudio durante sus visitas al matinal "Mucho Gusto".

En declaraciones al programa "Intrusos", la protagonista de la ficción vespertina "Si yo fuera rico" habló sobre la situación de la TV en la actualidad, abordando lo sucedido con la panelista.

"La televisión es la que tiene que ponerse al día, partiendo por los espectadores. Y partiendo porque TVN sea un canal público de calidad. Y que nos dé cosas de calidad, partiendo por acortando los matinales, partiendo por sacar gente que no corresponde de los matinales (...) como Patricia Maldonado", señaló.

Loyola agregó que "independiente a la persona -yo no tengo nada en particular contra de ella-, pero nadie puede hacer apología del genocidio de Pinochet, eso no se puede hacer. O sea, eso no es un tema de ser de derecha o de izquierda. Es un tema amoral, es un pésimo ejemplo que se les está dando a las generaciones futuras".

La actriz también afirmó que "si ella decide quedarse (en el estudio del matinal) que lo haga, pero que deje de comentar ese tipo de cosas, que lo haga en su casa, en su Twitter, pero no en un canal de televisión".

Tras esto, Loyola contó que ella también fue un par de veces al programa para promocionar su teleserie y que también pidió que la ex cantante no estuviera presente. Afirmó que su socilitud se cumplió una vez, y que en la otra Maldonado "se portó muy bien y estuvo muy discreta".

Por la situación vivida por su colega Alejandro Goic, que se retiró del estudio al escuchar el anuncio de la panelista, la actriz afirmó que desconoce lo ocurrido aunque acotó que podría haber venido de ella, ya que "tiene harta 'perso'".