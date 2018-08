Denise Rosenthal se habría molestado con lograda imitación suya

21:55 La comediante Valentina Santi causó furor en las redes sociales con su personaje "Feliz Rosenthal". La artista habría pedido que no la mostraran en un programa.

La cantante Denise Rosenthal se habría molestado con una lograda imitación suya realizada por la comediante Valentina Santi, la que causó furor en las redes sociales.

La ex integrante de "Minas al poder" mostró en Youtube su nuevo personaje llamado "Feliz Rosenthal", que resalta el relajo de la artista.

Según lo informado por el programa "Intrusos" de La Red, la también actriz no estaría muy contenta con esta imitación, ya que presuntamente se habría negado a que la mostraran durante su paso por el late "No culpes a la noche" de TVN.

"Qué fome. Yo quería que saliera. Me pidieron hacer un video estilo Blog de la Feña. Quizás ella se sintió incómoda y me quedé con las ganas. Ella no quería que la parodiaran", señaló Santi.

Katherine Salosny, conductora del espacio del canal estatal, afirmó que desconocía el supuesto enojo de Denise con su parodia.