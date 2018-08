Participantes de "Rojo" están recibiendo apoyo de un psicólogo

La bailarina Chantal Gayoso, una de las concursantes del programa de talentos "Rojo" de TVN, contó que el espacio dispuso de un psicólogo para que les ayude a enfrentar los efectos emocionales que deja la intensa competencia televisiva.

En declaraciones a LUN , la artista reconoció que le ha sacado provecho a las sesiones con Marco Antonio Campos, quien también trata a otros participantes.

"Mi objetivo es ganar, obviamente, y hay que prepararse con una mente muy calculadora y teniendo un foco, porque las emociones van variando mucho. Me ha costado mucho manejar mis emociones. Por eso, en el programa nos pusieron un psicólogo", expresó.

La joven añadió que en las reuniones con el profesional hay tiempo "para desahogarnos y contarle nuestros problemas", agregando que en su caso "soy súper emocional y he llorado harto en el programa. Cada vez que caigo a capilla me frustro mucho".

"El psicólogo va al canal y nos guía para que aprendamos a no ahogarnos en un vaso de agua. Me dijo que es importante que yo me enfoque en hacer un buen trabajo sin preocuparme de mis competidores. Me ha enseñado a mantener la mente sana", detalló Chantal.

El programa está en búsqueda de sus semifinalistas en las categorías de cantantes y bailarines. También está eligiendo a los eliminados que podrán entrar en esta fase.