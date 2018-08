Francisca García Huidobro reveló detalles del castigo que tuvo por el video en contra de Carola Julio

La animadora Francisca García Huidobro, reveló recientemente en el programa La Noche es Nuestra de “Chilevisión”, el castigo que recibió, hace casí una década, por el video que realizó junto a sus entonces ex compañeros de Primer Plano, en contra de Carola Julio.

García Huidobro, dijo que el entonces director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, la citó a ella y al actual animador de “Pasapalabra”, Julian Elfenbein y les dijo “¿y ustedes, cuántos años tienen? ¿cinco? Era 28 de diciembre y en tres días se nos acababa el contrato”.

“A mí me bajaron el sueldo y a Julián igual, así que damnificados fuimos todos (…) estábamos renovando contrato, todos los acuerdos que teníamos quedaron en nada” recordó la animadora.

De los otros participantes del registro, García Huidobro dijo que “A Pamela (Díaz) no la dejaron entrar nunca más a Chilevisión, Jordi (Castell) figuraba en San Fernando, porque como vive en otro planeta… no se enteró. Carola Julio no volvió nunca más al canal”.

Recientemente en el programa La Divina Comida, Carola Julio dijo que el video le dio risa, porque sabía que era en tono de broma, pero se sintió cuando el registró apareció en internet.