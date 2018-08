María José Quintanilla tras las críticas de Katherine Orellana: "Que mi trabajo hable por mi"

La cantante María José Quintanilla habló luego que su ex compañera del programa "Rojo", Katherine Orellana, lanzará críticas contra ella por sus apariciones en televisión.

Durante su participación en el espacio "La Noche es Nuestra", la conocida "Morenaza de Rancagua" expresó que "no la sigo (a Quintanilla). No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio (…) es una cuestión de afinidad".

Tras estas declaraciones, la panelista de "Mucho Gusto" optó por no replicar, aunque entregó algunas indirectas sobre el conflicto.

"No voy a hablar, les agradezco muchísimo, lo entiendo, se que están haciendo una pega, pero tomé la decisión de no dar declaraciones. Que mi trabajo hable por mi", señaló Coté a los noteros de programas de espectáculos que la estaban esperando.

En Twitter, la artista también entregó una declaración en el mismo sentido. "Deja que tu trabajo sea quien hable por ti. Trabaja en silencio, no te pierdas, lucha. A veces solo tú sabes todo lo que has pasado… pero el esfuerzo siempre trae buenos frutos", escribió.