Julia Fernandes reveló que en "Doble Tentación" le prohibieron hablar sobre su experiencia bisexual

La modelo brasileña Julia Fernandes habló sobre su experiencia con la bisexualidad y contó que en el reality "Doble Tentación" le prohibieron tocar el tema.

Durante su participación en el programa "Bar de chicas" de UCV-TV, la ex integrante del espacio de Mega reveló que mantuvo relaciones con mujeres y que fue completamente aceptada por sus cercanos.

"No tengo ningún problema en contar. Yo tengo mucho orgullo de todo lo que yo he hecho en mi vida. Sí, yo tuve relaciones con chicas, he querido demasiado a una, no tengo ningún problema en hablar. Es más, mi familia me acepta", señaló.

Pese a que su círculo íntimo conocía esta historia, Fernandes afirmó que desde el encierro televisivo no le permitieron abordar el asunto, el que para ella no genera ningún complejo.

"Nos prohibieron hablar el tema de la homosexualidad, a mí específicamente, porque las personas de la televisión ya sabían de mi pasado, porque igual yo comparto con muchas de ellas tras cámaras. Y ese mundo tiene muchas personas homosexuales", expresó.

La modelo afirmó que el argumento de Mega para bloquear los temas de diversidad sexual era que "Chile no estaba preparado", por lo que hasta ahora nunca se había atrevido a hablar sobre sus anteriores relaciones lésbicas.

"Yo en televisión he guardado ese tema. Ahora me siento segura de contarlo acá. Yo he tenido pololos, suegra y familia, y ellos no siempre saben de eso porque no sé cómo me van a mirar, o si lo van a aceptar", expresó.

Fernandes pololeó con Ignacio Lastra durante su paso por el reality. Meses después del fuerte accidente de tránsito que sufrieron se separaron. Actualmente la joven mantiene una relación con José Ramón Astorga, uno de los primos de Pangal Andrade.