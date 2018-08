Mujer que demandó a Álvaro Salas le respondió a Daniela Aránguiz: "El hijo de la amante tiene sentimientos"

Soledad Rodríguez, la mujer que demandó al humorista Álvaro Salas por la paternidad de su hijo adolescente, le respondió a la panelista de "La Mañana" Daniela Aránguiz, que hace algunos días lanzó cuestionados dichos sobre el conflicto legal.

La ex "Mekano" trató al menor de edad como "el hijo de la amante", lo que generó numerosos comentarios en contra en las redes sociales, ya que se interpretó como una clara descalificación hacia él.

En un contacto con el matinal, la demandante encaró a la esposa de Jorge Valdivia y afirmó que su hijo se sintió afectado con sus dichos.

"Quiero decirle a ella y a todos los que piensan como ella, que el hijo de la amante tiene sentimientos. Él se merece un trato digno, como todos los niños en este país, da lo mismo si es el hijo de la amante, de la vecina, o de la señora de la esquina. Se está luchando por los derechos de él", expresó.

Aránguiz trató de explicar que no quiso ofender al joven. "Tú me malentendiste. Estábamos hablando de una cosa que él dijo ese día que lo estaban denigrando. Yo lo que dije fue que él (Salas) obviamente se iba a sentir denigrado, porque no fue el hijo de una relación normal. Él tenía que seguir con la mentira que dijo en su casa", expresó.

Tras esto, la ex bailarina ofreció sus disculpas a la mujer y a su hijo.