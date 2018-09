Ignacio Lastra y las razones para terminar con Julia Fernandes: "Pensé que iba a ser un cacho para ella"

El ex chico reality Ignacio Lastra nuevamente apareció en televisión para hablar sobre el accidente que le dejó gran parte de su cuerpo quemado, y del que se ha logrado recuperar de manera impresionante durante los últimos meses.

En una entrevista con el programa "Primer Plano" , el integrante de "Doble Tentación" contó que le faltan algunas cirugías para tratar sus lesiones, pero enfatizó que nunca esperó estar bien a tan poco tiempo del choque que protagonizó.

Durante la conversación con Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez, el ex modelo habló sobre las razones de su quiebre con Julia Fernandes, quien lo acompañaba durante el accidente y que quedó con algunas fracturas, de las cuales se pudo recuperar.

"La verdad es que yo estaba en unas condiciones tan malas, te lo juro. La veía a ella pero no tenía sensibilidad en el cuerpo. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos, me daban de comer en la boca. Ella me tenía que dar comida", señaló.

Lastra afirmó que en ese momento "la veía a ella (Julia) demacrada, veía a mi familia demacrada, creía que ya no tenía vuelta para ningún lado".

"Entonces... ella es joven, con todo por delante. A ella en ningún momento se le puso un freno en la vida, al contrario, se le abrieron más puertas. Quien soy yo para eso. Yo no pensé que iba a estar tan bien como ahora, pensé que iba a ser un postrado de mierda, un cacho total. Y yo sé como es la Julia, que le gusta vivir la vida, es intensa igual que yo", afirmó.

El ex chico reality negó que su alejamiento de su ex se deba a los recuerdos del accidente y dijo desconocer un supuesto rechazo que le habría hecho a ella durante una Pascua de Resurrección.

Lastra también aseguró que de saber que se recuperaría tan rápido también hubiese terminado con Julia, afirmando que "algo en la relación no estuvo bien, porque si queda así es mejor cortar por lo sano. Yo a ella la veo que está fabulosa y me encanta, y yo estoy fabuloso y me encanta también".

"Encuentro que fue la mejor decisión... mejor separados que juntos. A lo mejor el complemento juntos no era tan bueno como separados", cerró el ex modelo.