[VIDEO] Obispo que manoseó a Ariana Grande en funeral de Aretha Franklin debió pedir disculpas públicas

El viernes se realizó el funeral de Aretha Franklin en el Great Grace Temple en Detroit. Durante la ceremonia de la "reina del soul", fue Ariana Grande la encargada de interpretar "(You make me feel like) A natural woman", uno de los éxitos más grandes de la cantante que falleció el 16 de agosto a la edad de 76 años, producto de un cáncer al páncreas.

Después de su homenaje, Grande compartió el espacio con el obispo Charles Ellis, que encabezó la ceremonia, donde vivió un incómodo momento. Todo, cuando el predicador la felicitó por su actuación y puso su mano sobre la espalda llevándola hacia él. Fue en eso cuando las cámaras que estaban grabando el momento, mostraron como Ellis tocó el pecho a la cantante.

Sin decir nada, Grande solo demostró su incomodidad con su rostro, situación que fue advertida por sus fans a través de Twitter. A tanto escaló la situación, que el pastor debió salir a pedir disculpas públicas por lo ocurrido, asegurando que tal vez “excedió los límites”, aunque siguió diciendo que “nunca se me ocurriría tocar el pecho de nadie", agregó.