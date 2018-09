[VIDEO] Kathy Salosny relató entre lágrimas la última vez que vio a Felipe Camiroaga

La conductora de "No culpes a la noche", Katherine Salosny, recordó en el programa de TVN cuándo fue la última vez que vio a su ex compañero de la TV, Felipe Camiroaga, antes del fatídico accidente aéreo de Juan Fernández. La animadora terminó llorando.

Entre lágrimas, Salosny relató que se encontraron en un lugar público unas dos semanas antes que él falleciera, después de haber estado mucho tiempo distanciados.

"Nos encontramos solos, fue algo particular, porque era un lugar público donde había mucha gente y fue para los dos como volver a conectar esa mirada donde nos reconocíamos", contó.

"De repente me dice, que lindo tu pañuelo, me dijo y yo lo miro y no había caído en cuenta. 'Si poh, si me regalaste tú po h...'. Ahí fue un momento de silencio. Él me lo había regalado y yo lo tenía puesto".

Después de eso, se despidieron y nunca más se volvieron a ver. "Nos fuimos cada uno por su camino y pensé y sentí 'que bueno, aquí comienza una nueva reconciliación más con él como tantas veces, me fui contenta y después se murió, pero me despedí".