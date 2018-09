Desaire de María Jimena Pereyra molestó a ex Rojo: "Lo encuentro súper mala clase"

Una nueva polémica se vivió en "Rojo: el color del talento", luego que una ex participante volviera al estudio de TVN a presentar su nuevo single “A tu manera”. Se trató de Bárbara Muñoz que se vio sorprendida por el recibimiento que le dio María Jimena Pereyra.

Tras finalizar su presentación, todos los compañeros se pararon a aplaudir, a excepción de Leandro Martínez y Pereyra.

“Ni se me acercó, fue muy raro la verdad. Más que molestarme, lo encuentro súper mala clase no darle a un compañero la bienvenida. Pero no todos son profesionales y respetuosos, supongo”, relató Muñóz al portal Página 7

Y agregó que "de Leandro no diré nada porque en verdad me da igual, pero de ella me extrañó. Cuando enfocaron la cámaras fueron los únicos sentados sin aplaudir, súper poco profesionales y respetuosos”.

Lo mismo ocurrió en Instagram, plataforma donde la cantante que actualmente vive en California, Estados Unidos, escribió: "Un gusto haber cantado nuevamente en el programa que gane hace unos años. Gracias a LA MAYORÍA de mis ex compañeros por la buena recepción y tanto cariño!!".

Entre los comentarios, figuró uno de la argentina: "Bella, acabo de leer estos comentarios, nada que decir, mi admiración hacia ti, y tu bella voz. Cariños, la verdad no te vi en camarines! Y en el estudio era de locos!!! Obvio que nos veremos guapa!! Cariños!!!".