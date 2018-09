Hijo recordó la última conversación que tuvo con Gustavo Cerati

Hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Gustavo Cerati y su hijo Benito recordó cuál fue la última conversación que sostuvo con él antes de que sufriera el accidente cerebrovascular.

En el programa argentino "Podemos hablar", contó que hablaron por última vez en mayo de 2010, cuando tenía 16 años.

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso", declaró.

Para el joven artista fue "una buena despedida, un buen cierre".

"He cerrado bien y con mi abuela materna me pasó lo mismo. Hubo como un momento de cierre súper lindo. No tengo cosas pendientes", aseguró.

Benito recordó esa época como un paréntesis en su vida. "Fueron cuatro o cinco años de no crecer. Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo", dijo.