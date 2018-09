María Elena Dressel confesó que "no se proyectó" con Humberto Sichel

La periodista María Elena Dressel estuvo invitada al programa "Síganme Los Buenos", donde conversó con Julio César Rodríguez de su antigua relación con Humberto Sichel. Esto luego que se hiciera pública la nueva relación del periodista con Macarena Pizarro.

"Yo sabía que andaban juntos hace rato, después él estuvo pololeando y nuevamente volvió con la Maca, entonces no me pareció sorprendente (la noticia)".

Y agregó, “la semana pasada estuve en todos los programas de farándula como 'la que inició a Humberto en el camino de las mujeres mayores', pero parece que el hombre es como el reggaetón, le gustan las mayores”.

Dressel, que estuvo pololeando cuatro años con el periodista, contó en el espacio que ahora está pololeando con otra persona y está completamente feliz, por lo que no le "dolió la guata" saber que él estaba con Macarena.

"Puras buenas palabras para él, ojalá que esta sea una relación que lo ayude a tener una relación más larga, en donde pueda proyectarse", sentenció.

Dressel acotó que en algún minuto en su antigua relación ella se proyectó con Sichel, pero luego no. "En algún minuto creo que sí, pero después ya no me proyecté. Tú no te proyectas y ahí la relación tuvo entre medio un 'bache' y después nunca vuelve a ser lo mismo".