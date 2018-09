Matías Assler confirmó su salida de TVN

El actor Matías Assler confirmó que desde abril de este año ya no pertenece a TVN, en una salida que se concretó luego que no le renovaran su contrato.

En declaraciones a LUN , Assler ratificó la información que apareció en el portal Publimetro y aclaró que su último día en la señal estatal fue el 30 de abril de este año.

"En un comienzo me dijeron que con el cambio de directorio del canal no se realizarían más producciones durante este año, me dijeron que no podían contratarme y no usarme. A mí no me gustaba la idea de estar así, sin ejercitarme como actor", señaló.

Matías reconoció que su salida de la estación lo tomó por sorpresa, pero afirmó que pese a todo "es una oportunidad para respirar nuevos aires" y que está en conversaciones con otros canales.

Assler debutó en las teleseries en 2014, cuando interpretó al desaparecido Ignacio Goycolea en "Vuelve Temprano". Permaneció cinco años en Bellavista 0990 y su última ficción fue la vespertina "Wena Profe".