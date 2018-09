Joaquín Méndez contó que ha sido rechazado en varias oportunidades por Kika Silva

En confesiones del panel de Mucho Gusto, el argentino Joaquín Méndez confesó que ha sido rechazado en cuatro oportunidades por Kika Silva, a quien invitó a varias citas pero siempre recibió un "no" como respuesta.

Aunque el ex chico reality no quería revelar la identidad de la modelo, fue José Miguel Viñuela quien lo delató.

"Ella quiso pisotear mi alma. Yo la invité a comer y me dijo que no. La invité a andar en moto, me dijo que no. La invité al cine, me dijo que no", relató el ex pololo de Camila Recabarren en Mega.

Méndez agregó que también la invitó como su pareja al matrimonio de José Miguel Viñuela y Constanza Lira, pero como no se atrevía a ser rechazado una vez más lo hizo por intermedio de otra persona.

"Llame a Isidora Ureta (amiga de Kika). Le digo ‘Isi, ¿me puedes hacer esto?’. Ella me dice ‘eso es muy imbécil’. Le digo ‘es que yo soy así’. Es que de verdad no me animaba a ser rechazado una vez más en directo. Por Instagram ni siquiera me contesta”.

Y pese a que la deportista le escribió a Kika para contarle sobre la invitación al matrimonio, la ex reina del Festival de Viña nuevamente dijo que no.

En ese momento todo el panel bromeó con Méndez por haber realizado una invitación a través de un tercero, a lo que el trasandino respondió: "¿Por qué tomé la decisión para no escribirle? Porque la primera vez me dijo que no, la segundo que no, cuando la invité a andar en moto. La tercera que no, cuando la invité al cine. ¿Y estoy para recibir otro no?. Prefiero recibir otro no de lejos”.

Mientras que Viñuela pidió una "oportunidad" para su amigo, Ivette Vergara fue clara: "Si tres veces antes te dijo que no sin estar en pareja, quiere decir que no está ni ahí contigo. Seamos prácticos. Next”.