Polo Ramírez contó que se sintió acosado por una colega cuando era un joven periodista

Polo Ramírez contó en el matinal Bienvenidos que en una oportunidad, hace muchos años, se sintió acosado por una colega cuando era un joven periodista.

En el programa de Canal 13 los panelistas celebraron el cumpleaños de Polo, momento en que él decidió contar la anécdota.

"Había ido a cubrir al norte una situación compleja y como a eso de las 00:00 estando acostado en el hotel donde estábamos todos los periodistas, alguien me golpeó la puerta", relató.

Polo dijo que durante el día habían compartido todos los colegas, pero que él no conocía a la misteriosa mujer que más tarde lo visitaría.

"Yo estaba acostado, seguramente leyendo, porque en ese tiempo no había smartphones, entonces golpean la puerta y yo estaba en calzoncillos y polera. Entonces me paré a abrir la puerta y era ella", agregó.

El periodista dijo que su primera reacción fue "taparse" un poco. "'Hola, ¿qué pasó?, le digo yo', entonces me dice, ¿oye en tu pieza hay un frigobar o no?, 'no sé, no me he fijado', y me dice ¿puedo pasar?, y pasó a la pieza", dijo a sus colegas.

Aunque Polo contó que la periodista era "interesante, atractiva" y un par de años mayor que él, en esos tiempos era un joven "ingenuo" y no supo que hacer ante la situación. "Me sentí tan inhibido que me metí a la cama mientras ella buscaba en el frigobar lo que quería".