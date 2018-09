Revelaron las primeras imágenes de la película "Captain Marvel"

La revista estadounidense Entertainment Weekly reveló las primeras imágenes de la película "Captain Marvel".

En la portada aparece la actriz ganadora del Oscar, Brie Larson, ataviada del traje de la superheroína.

"No puede evitar ser ella misma. Ella puede ser agresiva, y puede tener un temperamento, y puede ser un poco invasiva. También es rápida porque es la primera en salir y no siempre espera órdenes. Pero el no esperar órdenes es, para algunos, un defecto de carácter", dijo a la publicación.

La directora Anna Bode comentó que "esta no es una superheroína que sea perfecta o de otro mundo o que tenga una conexión divina. Lo que la hace especial es cómo de humana es. Es graciosa, pero no siempre cuenta buenos chistes y puede ser testaruda e imprudente y no siempre toma las decisiones perfectas para ella misma. En el fondo tiene mucho corazón y mucha humanidad".

La historia está ambientada en la década de 1990 y cuenta cómo Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

El reparto también incluye a Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace y Clark Gregg, entre otros.

"Captain Marvel" se estrenará en cines de todo el mundo el viernes 8 de marzo de 2019.