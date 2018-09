La sentida reflexión de Jean Philippe Cretton por la mala onda en redes sociales

El periodista Jean Philippe Cretton compartió una profunda reflexión a sus seguidores en Instagram, sobre el bullying que existe a diario en las redes sociales.

Esto luego que el animador de "La Noche es Nuestra" fuera duramente criticado por su aspecto físico tras compartir una imagen en la playa, donde aparece en traje de baño. El comunicador luce delgado, por lo que la imagen se llenó de malos comentarios por su figura.

En una publicación posterior, el músico esribió: "Se ha puesto peligrosamente de moda, la mala onda no sólo en redes sociales, también en la vida misma. Si le abrimos la puerta al odio, se nos va a meter hasta la cocina", fueron algunas de sus palabras.

El periodista aclaró en conversación con el portal Página 7 que los comentarios sobre su físico no le afectan, pues también recibe buenas vibras y lindos mensajes por las mismas redes sociales. "No puede ser que siempre estemos enalteciendo el odio, la bronca, la frustración. Nos hace pésimo”, indicó.

Y agregó sobre su figura que se siente cómodo. "Está claro que no tengo el cuerpo de Brad Pitt en Troya, pero es lo que hay. Me acomoda ser más delgado que guatón. Me gustaría ser más flaco, de hecho. Así que estas críticas no me complican".