El drástico cambio de look de Angie Jibaja: "Amo ser camaleónica"

La cantante peruana Angie Jibaja compartió un video en sus redes sociales sorprendiendo a sus seguidores con un drástico cambio de look.

"Porque tú puedes cambiar lo que quieras y cuando quieras, la idea es jugar contigo misma y ser feliz", escribió la ex chica reality.

Jibaja, que tenía el pelo oscuro, apareció con una larga cabellera platinada y ojos de contactos muy claros. "Yo no puedo estar con el mismo look siempre, me aburro, me aburro de mi misma, necesito cambiar y jugar, amo ser una chica camaleónica y atrevida cuando se trata de cambiar de look y jugar conmigo misma", le contó a los usuarios de redes sociales a través del video.

La artista está viviendo en su país natal Perú, donde realiza show's y sigue avanzando en su carrera musical.