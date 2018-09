La cantante Mon Laferte estrenó su nuevo sencillo, "El beso", parte del trabajo que espera publicar antes que finalice el año.

En el video, la artista chilena aparece sensual y comparte un beso con el actor mexicano Diego Luna.

"Yo creo que todo el mundo ama a Diego, quién no lo ama. Si no amas a Diego Luna, estás mal o algo tienes. Aparte que en el video yo no se lo di (el beso), él me lo da a mí y fue bien bonito trabajar con él. Es súper profesional, me sentí muy cómoda, una situación un poco rara por estar arriba de una mesa bailándole a Diego Luna de manera sensual puede ser algo extraño o incómodo, pero no, me sentí muy bien y me divertí mucho", contó la joven.

En el material también aparece el actor nacional, Lucas Balmaceda, hermano de Pedro Pascal.

Su quinto álbum de estudio está bajo la producción de Omar Rodríguez López, líder de Mars Volta.

Mon Laferte afirmó que es un disco más caribeño, por ello colaboró con muchos puertorriqueños para su proceso de producción.