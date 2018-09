Daniel Valenzuela por el matrimonio de su ex y su hermano: "El mejor de los cariños siempre"

El próximo 6 de octubre Paloma Aliaga y su ex cuñado Cristóbal Valenzuela, contraerán matrimonio . A pesar que en 2014 la pareja había dado el "sí" en una unión simbólica en Tahíti, ahora lo harán de manera oficial frente a 250 invitados fuera de Santiago.

Daniel Valenzuela, ex marido de la otrora conductora de "Extra Jóvenes", no será uno de los presentes en la boda y afirmó que claramente estaba al tanto del casamiento.

"Coincide en que tengo hartas giras. Voy a estar fuera septiembre, octubre y noviembre”, dijo a La Cuarta

El locutor radial afirmó que el quiebre ocurrido en 2013 tras el escándalo de infidelidad entre su ex esposa y su hermano ya no es tema para él. "Aunque la gente no lo crea yo tengo la mejor de las ondas, el mejor de los cariños (...) Ni siquiera lo hablo tampoco, no es mala onda, hace rato tenemos una buena armonía entre todos”, sostuvo.

La relación entre Daniel, su hermano y su ex habría tomado un mejor rumbo cuando él estuvo con Yamila Reyna, donde se les vio compartiendo en distintas actividades familiares.

“El mejor de los cariños siempre, pero no me refiero más a eso y a nada que tenga que ver con amor, porque tergiversan y prefiero no opinar”, finalizó.