La profunda reflexión de Beyoncé en su cumpleaños número 37

La cantante Beyoncé cumplió 37 años y lo celebró con una sencilla torta en un día de playa familiar.

Usando sus redes sociales, la artista compartió una reflexión sobre el año pasado y todo lo que había concretado a sus 36 años.

"A los 36 me convertí en una nueva madre de tres. Amamanté a mellizos. Renové mis votos con mi esposo de diez años. Volví a casa al escenario de Coachella después del embarazo. Luego mi marido y yo sacamos un álbum juntos, “Evrything is Love”. Y hemos estado en tour con nuestra familia alrededor del mundo, y me ha encantado", comenzó a relatar la cantante.

"Este año ha sido monumental para mí. Le agradezco a Dios por todos en mi vida. Gracias por los pensamientos positivos y los hermosos deseos de cumpleaños. Espero con ansias seguir aprendiendo de mi pasado, viviendo en el presente y rindiéndome ante el futuro. Los amo. B”, finalizó.

La artista compartió varias fotografías de aquella íntima celebración en la playa.